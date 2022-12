Handball-Oberliga ME-Sport spielt erste Halbzeit auf Augenhöhe

Mettmann-Sport – Borussia Mönchengladbach 26:32 (12:14). Die Zuschauer in der gut gefüllten Sporthalle Herrenhaus sahen ein tolles Handballspiel, das sich der Tabellendritte gegen den Zweiten lieferte. Dabei zeigten die Handballer von ME-Sport besonders kämpferisch eine starke Leistung, mussten sich aber am Ende dem Favoriten klar geschlagen geben. „Die Jungs haben alles gegeben, eine super Partie gespielt und gekämpft wie die Löwen“, war ME-Sport-Trainer Andre Loschinski nach dem Abpfiff stolz auf seine Mannschaft, stellte aber auch fest: „Die Niederlage geht gegen die personell und finanziell besser aufgestellten Mönchengladbacher absolut in Ordnung. Schade, dass es dann doch so hoch ausgefallen ist.“