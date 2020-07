Vereine : ME-Sport plant Wahlen und eine neue Satzung

Mettmann Die im April geplante Jahresversammlung von ME-Sport fiel wegen Corona aus. Nun lädt der größte Mettmanner Verein seine rund 4500 Mitglieder für Freitag, 7. August, um 18 Uhr in die vereinseigene Sporthalle an der Neanderstraße 16 ein.

Aufgrund der Corona-Schutzverordnung ist im Vorfeld eine Anmeldung per E-Mail an info@me-sport.de notwendig. Neben Wahlen steht eine neue Satzung in Fokus. Auf der Homepage www.me-sport.de wird die Neufassung erläutert. Interessierte Mitglieder können sich am Mittwoch, 29. Juli oder Montag, 3. August jeweils um 19 Uhr per Zoom-Meeting mit Vorstand und Geschäftsführung austauschen (Anmeldung per E-Mail an info@me-sport.de).