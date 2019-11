Handball : ME-Sport gewinnt nächsten Krimi

Die Mettmanner Handballerinnen feiern den ersten Auswärtssieg in dieser Verbandsliga-Saison.

SV Wipperfürth – Mettmann-Sport (Frauen) 21:22 (11:11). Auch das dritte Spiel in Folge der Handballerinnen von ME-Sport entwickelte sich zu einem wahren Krimi. Wie in der Vorwoche behielten die Mettmannerinnen am Ende knapp mit einem Tor Vorsprung die Oberhand. Dabei war es der SV Wipperfürth, der im ersten Durchgang versuchte, seinen Heimnimbus zu wahren und stets führte. „Meine Mädels haben sich davon nicht beeindrucken lassen und immer wieder ausgeglichen“, sagte ein stolzer ME-Sport-Trainer Marcus Laschet.