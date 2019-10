Handball : Mettmannerinnen brauchen dringend ein Erfolgserlebnis

Mettmann-Sport – Treudeutsch Lank II (Frauen). Nach drei Niederlagen in Folge finden sich die Handballerinnen von ME-Sport im unteren Tabellendrittel der Verbandsliga wieder. Dabei verkauften sich die Mettmannerinnen zuletzt trotz personeller Engpässe gut bei der HSG Radevormwald/Herbeck und unterlagen nur knapp.

Gegen die Zweivertretung von Treudeutsch Lank haben die ME-Sport-Handballerinnen am heutigen Samstag um 15.30 Uhr in der Sporthalle Herrenhaus die Möglichkeit, den zweiten Sieg in dieser Spielzeit einzufahren. „Gerne erinnern wir uns an die Partien in der letzten Saison gegen Lank. Wir haben jeweils gut ausgesehen und waren erfolgreich“, hofft Laschet auf eine Wiederholung. Mit nur einer Niederlage belegen die Gäste den zweiten Tabellenplatz, konnten in den ersten Partien aber stets auf Unterstützung aus dem Regionalligakader bauen.