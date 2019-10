Tischtennis : ME-Sport freut sich aufs Gipfeltreffen

Foto: Janicki, Dietrich (jd-) Kapitän Yannick Wever geht selbstbewusst an die Platte.

PSV Oberhausen – Mettmann-Sport 3:9. (K.M.) Erstmals in dieser Saison konnte Kapitän Yannick Wever in der NRW-Liga seine Bestbesetzung aufbieten. Das wirkte sich positiv aus, denn das Mettmanner Tischtennis-Team setzte sich in Oberhausen souverän durch und festigte Rang zwei.

Von Klaus Müller

„Dass wir nach sechs Spieltagen ganz oben mitmischen, ist eine Riesenüberraschung. Da wir diesmal alle Spieler an Bord hatten, hatte ich mit einem Sieg gerechnet“, sagte Mannschaftsführer Wever selbstbewusst.

ME-Sport erwischte einen guten Start denn Grachev/Wojke und Höhn/Lee gewannen ihre Eingangsdoppel. Dagegen mussten Hongyu/König die Überlegenheit des PSV-Duos anerkennen. Da auch Spitzenspieler Hongyu sein Einzel verlor, stand es zwischenzeitlich 2:2. Grachev spielte im oberen Paarkreuz gewohnt stark auf, gewann ebenso wie in der Mitte König und Wojke. Dadurch zog ME-Sport auf 5:2 davon. Mit einem Sieg im fünften Satz sorgte Lee für den sechsten Punkt. Dagegen verlor Höhn im unteren Paarkreuz. Neuzugang Hongyu feierte seinen ersten Einzelsieg für ME-Sport. Grachev und König machten den 9:3-Erfolg klar.