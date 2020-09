Handball : ME-Sport hofft auf TBW-Reserve ohne Drittliga-Verstärkung

Erneut weichen die Mettmanner Handballerinnen in die Halle an der Flurstraße aus und erwarten dort einen Gegner, der momentan einer Wundertüte ähnelt – zumindest personell.

Mettmann-Sport – TB Wülfrath II (Frauen). Im zweiten Saisonheimspiel empfangen die Handballeriennen von ME-Sport am Samstag (17.30 Uhr) die Zweitvertretung des TB Wülfrath zum Nachbarschaftsduell. Auch diese Partie findet in der ungewohnten Kreissporthalle Flurstraße statt, da die Sporthalle Herrenhaus weiter aufgrund eines fehlenden Hygienekonzenptes für den Ligabetrieb gesperrt bleibt.

Beide Mannschaften konnten in den ersten beiden Partien jeweils einen Sieg verzeichnen und mussten eine Niederlage hinnehmen. Die Wülfratherinnen verloren ihre Auftaktpartie beim Aufstiegsfavoriten HSG Radevormwald/Herbeck deutlich, gewannen aber in der Vorwoche in eigener Halle gegen den WMTV Solingen ebenso klar. Dies gelang mit personeller Unterstützung aus dem Drittliga-Kader des TBW. Auch in Mettmann könnten die Gäste wieder Spielerinnen aus der ersten Mannschaft aufbieten.