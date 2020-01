Handball : ME-Sport erwartet das Schlusslicht

Die Mettmanner Oberliga-Handballer wollen mit einem Heimsieg ins neue Jahr starten.

Mettmann-Sport – HSG Neuss/Düsseldorf II. Lange standen die Handballer von ME-Sport in der Spitzengruppe der Oberliga. Nach vier Niederlagen in Folge sind die oberen Plätze in weite Ferne gerückt. „Wir wurden in den letzten Wochen vor Weihnachten förmlich in der Tabelle nach unten durchgereicht“, formulierte es Co-Trainer Andre Loschinski zuletzt deutlich. Obwohl es noch sechs Punkte zum ersten Abstiegsplatz sind, macht er klar: „Wir befinden uns nun im Abstiegskampf und müssen diese Negativspirale durchbrechen.“