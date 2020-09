Handball : ME-Sport: Die Probleme ziehen sich

Die Mettmanner Handballer müssen einige Baustellen abarbeiten. Für die Halle Herrenhaus fehlt noch ein Hygienekonzept, zudem ist Haftmittel verboten. Der verspätete Saisonstart beim LTV Wuppertal ist aber sicher.

LTV Wuppertal – Mettmann –Sport. Mit einer Woche Verspätung starten auch die Handballer von Mettmann-Sport in die neue Oberligasaison. Da die Sporthalle Herrenhaus als Heimspielstätte für die Mannschaft von Trainer Jürgen Tiedermann aufgrund eines fehlenden Hygienekonzeptes noch nicht von der Stadt freigegeben wurde, wurde der Ligastart verlegt. Beim LTV Wuppertal haben die Mettmanner am Sonntag um 17.30 Uhr (Halle Buschenburg) nun eine Woche später die erste Chance auf einen Pflichtspielsieg seit März diesen Jahres.

„Gegen den langjährigen Kontrahenten müssen wir sofort alles in die Waagschale werfen, um gegen einen körperlich starken Gegner zu bestehen“, sagt ME-Sport-Trainer Jürgen Tiedermann. Die Bedingungen für die Mannschaften könnten unterschiedlicher nicht sein. Neben dem Verbots, Heimspiele im Herrenhaus auszutragen, können die Mettmanner auch nicht mit Haftmittel trainieren. Die Nutzung von Harz ist in der Oberliga Usus. Nicht nur aus diesem Grund vernahm man auch immer wieder das Wort „Wettbewerbsverzerrung“ aus dem Lager der Mettmanner Verantwortlichen.

Trotz des eingeschränkten Trainingsbetriebs können sich die Ergebnisse aus den letzten Testspielen von ME-Sport sehen lassen. „Es waren viele gute Ansätze dabei. Natürlich ist es schwierig, im Training ohne und im Spiel mit Haftmittel zu agieren, die Jungs machen das aber sehr gut“, stellt Andre Loschinski seinen Schützlingen ein gutes Zeugnis aus. Der Mettmanner Co-Trainer fügt in seiner humorvollen Art augenzwinkernd hinzu: „Außerdem ist die Freude auf die Spiele so umso größer.“

Der Start der Gastgeber lief in der Vorwoche nicht nach Plan. Etwas überraschend verlor das Team von Neu-Trainer Jens Buss, der früher auch für Mettmann-Sport auflief und seine Qualitäten besonders in der Defensive hatte, bei der Zweitvertretung der SG Langenfeld mit 29:27 (15:8). Gerade im ersten Durchgang waren die Wuppertaler deutlich unterlegen und lagen teilweise aussichtslos zurück. Dass die Partie in der Schlussphase nochmal eng wurde, zeigt aber auch den Kampfgeist und die Qualität im Kader des traditionsreichen LTV. Florian Görigk stach mit elf Feldtoren heraus. „Nach dem missglückten Saisonstart stehen wir gegen Mettmann bereits unter Druck, um nicht einen kompletten Fehlstart hinzulegen“, unterstreichen die Langerfelder ihre ambitionierten Ziele in dieser Saison. Für die Gäste wird die Partie eine echte Standortbestimmung. In der Vorsaison entführten die Wuppertaler beide Punkte aus Mettmann und siegten mit drei Toren Differenz. Tiedermann und Loschinski sind sich einig: „Es wäre toll, wenn wir dafür Revanche nehmen könnten.“ Hinter dem Einsatz von Sven Meißel (Fußverletzung) und Torhüter Kenneth Hubicki (Muskelfaserriss) stehen noch Fragezeichen. Der zweite Torhüter Tobias Hackmann fällt auf unbestimmte Zeit verletzungsbedingt aus.