Reiten : Herbstturnier ist für Reiter ein Lichtblick

Weit über 170 Reiter aus der Region nahmen am viertägigen Septemberturnier des Reit- und Fahrvereins Velbert-Heiligenhaus mit insgesamt 19 Prüfungen teil, das schließlich am Sonntag mit den Dressurprüfungen in den höchsten Klassen endete.

Alle Ergebnisse zu den verschiedenen Prüfungen sind online einzusehen.

https://results.equi-score.de/event/2021/16215/de