Reportage Frühjahrsdressurturnier Löckenhoff : Endlich ist wieder ein Lächeln zu sehen

In insgesamt 15 Prüfungen gingen etwa 640 Teilnehmer an den Start. Neben regionalen Reitern fuhren auch viele überregionale Teilnehmer teils mehrere Stunden, um am Turnier teilnehmen zu können.

Die Zuschauer erlebten vom Dressurreitwettbewerb für Jungpferde bis hin zur S***-Dressur die ganze Palette von Anfängern bis hin zu Europameistern und sahen, dass harmonische Ritte im Dressurreiten bei Jung und Alt möglich sind.

Veranstalter war der RFV Velbert-Heiligenhaus, welcher traditionell das Turnier zum Auftakt der Freiluftsaison organisiert.