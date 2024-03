Leichtathletik Die 17. Auflage des Schweinelaufs ist in den Startlöchern

Im vergangenen Jahr, berichtet Dersch, wurde erstmals die Mannschaftswertung auf der Langstrecke eingeführt. „Die große Resonanz hat dazu geführt, dass wir in diesem Jahr auch auf der Kurzstrecke eine Mannschaftswertung eingeführt haben.“ Ein Team muss mindestens aus vier Teilnehmern bestehen, Alter und Geschlecht spielen keine Rolle. Einzige Voraussetzung ist ein gemeinsamer Name für das Team. Besteht die Mannschaft aus mehr Teilnehmern, so werden sie in Vierergruppen zusammengefasst, die vier schnellsten Läufer der Mannschaft steigen in der Wertung hoch.