Schulsport, Fußball : Die Lindenschule jubelt doppelt

Die Lindenschule (in grün), hier im Spiel gegen die Grundschule Ellenbeek, gewann zwei Pokale. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Der Grundschul-Cup in Wülfrath hat eindeutige Sieger von der Lindenschule und viele ausgelassene Zuschauer. Für den Gewinner gibt es den Besuch eines Fußball-Bundesligaspiels.

Den Gewinner des Wülfrather Grundschul-Cups der Minis spielten in diesem Jahr nur die Mannschaften der Lindenschule und der Freie Aktive Schulen Wülfrath aus. Die Lindenschüler traten an, um den Wanderpokal von „Taeglich.me“ zu verteidigen. Und das gelang ihnen eindrucksvoll durch einen 13:4-Sieg. Die Spieler der FASW mühten sich sehr und wehrten sich nach Kräften gegen die drohende Niederlage, konnten sie aber nicht verhindern. Die Spieler der Lindenschule agierten sehr überlegen, die der FASW konnten sich aber über vier eigene Tore freuen. Nach dem Abpfiff herrschte lautstarker Jubel aus dem Block der Lindenschule.

Karl-Heinz Schultz, Vorsitzender des Veranstalters TSV Einigkeit Dornap-Düssel, überreichte Pokale an alle teilgenommenen Mannschaften. Als Anerkennung für die gezeigten guten Leistungen lud er die Spieler der Siegermannschaften zum Besuch eines Bundesligaspiels ein. Die Fahrt dorthin wird im Herbst stattfinden. „Aus meiner Sicht ist dieser Grundschul-Cup ein Event, das seinen festen Platz im Wülfrather Veranstaltungskalender hat. Im kommenden Jahr wird er wieder am Tag vor Fronleichnam ausgetragen,“ so Schultz.