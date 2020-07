Rudern : Menzel siegt bei interner Regatta

Mettmann Die Mettmanner Ruderin Leonie Menzel vom RC Germania Düsseldorf überzeugt beim Test in Ratzeburg auch Bundestrainer Marcin Witkowski mit ihren Leistungen im Doppelzweier und -vierer. „Wir konnten alles umsetzen, was wir uns vorgenommen haben“, sagt sie.

Wettkampf-Feeling nach langer Wettkampfpause aufgrund der Corona-Situation: Auf der traditionellen Regattastrecke in Ratzeburg nahe Hamburg trafen sich Frauen- und Männer-Skull sowie der Deutschland-Achter und die Leichtgewichtsskuller zum internen Vergleich. Lediglich Einerruderer Oliver Zeidler und die Riemenfrauen waren nicht dabei. Dafür zeigte sich die Mettmannerin Leonie Menzel vom Ruderclub Germania Düsseldorf im Doppelzweier und -vierer.

Im Doppelvierer lief es wieder richtig gut für Menzel/Thiele. Sie saßen in der zweiten Mannschaft mit Pia Greiten (Osnabrück) und Daniela Schultze (Potsdam) und setzten sich mit zwei Sekunden Vorsprung vor dem Team bestehend aus Frieda Hämmerling/Franziska Kampmann/Carlotta Nwajide/Michaela Staelberg (Kiel/Waltrop/Hannover/Krefeld) durch. „Über den Sieg im Vierer haben wir uns sehr gefreut. Wir konnten locker in das Rennen gehen und einfach Spaß haben. Wir konnten alles umsetzen, was wir uns vorgenommen haben“, sagte Menzel.