Rudern : Leonie Menzel sammelt bei der WM Erfahrung

Mettmann/Linz Die Mettmanner Ruderin verpasst mit Pia Greiten im Doppelzweier den angepeilten Sieg im C-Finale.

Zum ganz großen Wurf reichte es für Ruderin Leonie Menzel bei der Weltmeisterschaft im österreichischen Linz am Ende nicht. Die Mettmannerin trat im Doppelzweier mit Pia Greiten (Osnabrück) an. Die beiden Deutschen schafften es zwar nicht für das AB-Finale, qualifizierten sich aber souverän für das C-Finale.

„Ich bin ziemlich enttäuscht, unser Rennen war leider nicht so gut. Wir hatten uns auf jeden Fall den Sieg vorgenommen“, gestand Leonie Menzel. Ihre Analyse: „Wir sind ganz gut vom Start weggekommen, aber nicht gut in den Streckenschlag. Da sind uns die anderen leider etwas davongefahren, so dass wir am Ende die beiden vorderen Boote nicht mehr einholen konnten.“ So reichte es in der Endabrechnung nur zum 15. Platz.