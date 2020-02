Handball : Lena Tiedermann ist jetzt Trainerin von ME-Sport

BHC Solingen – Mettmann-Sport (Frauen). Nachdem die Handballerinnen von ME-Sport die erste Partie nach dem Rücktritt von Trainer Marcus Laschet gewannen, fanden die Verantwortlichen schnell eine Lösung für den Rest der Saison.

„Für mich ist es eine ganz neue Situation, sozusagen von der Freundin und Mitspielerin zur Trainerin“, sagt die 24-jährige Tiedermann und blickt auf das kommende Spiel beim BHC Solingen: „Für uns gilt es, die Partie lange offen zu halten, uns besser zu verkaufen als im Hinspiel und dann wollen wir sehen, ob wir etwas Zählbares mitnehmen können.“ In der Hinrunde verloren die Mettmannerinnen 13:33. Die Möglichkeit, sich für diese deutliche Niederlage zu revanchieren, besteht am Sonntag um 17 Uhr in der Solinger Klingenhalle. Bis auf Anna Heffels treten die Gäste komplett an.