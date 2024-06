Spaß an der Bewegung ist die größte Motivation Landesspiele in Münster machen Freude

Die Special Olympics Landesspiele NRW gingen in diesem Jahr in Münster über die Bühne. 23 Sportler der Lebenshilfe Kreis Mettmann waren mittendrin und ergatterten neun Gold-, neun Silber- und acht Bronzemedaillen. Dazu gab es aber auch viele gute vierte, fünfte und sechste Plätze. Zehn Roller Skater, sieben Schwimmer, fünf Tischtennisspieler und eine Golferin gingen in die vier Tage dauernden Landesspiele, begleitet von acht Trainern. „Mit viel Freude und hohem sportlichen Engagement haben alle ihr Bestes gegeben und sind mit Recht stolz auf ihre Leistung“, berichtet Lebenshilfe-Sportkoordinatorin Gudrun Kronenberg.