Lauftraining Lauftreff Hilden-Haan startet am Montag in die Saison

Wie in jedem Frühjahr bilden die Verantwortlichen des Lauftreff Hilden-Haan eine neue Anfängergruppe, die von erfahrenen Betreuern an das Laufen herangeführt wird. Durch abwechselndes Laufen, Gehen und gymnastische Übungen bewältigen auch ungeübte Läufer die Strecke über 5,5 Kilometer ohne Überforderung. Um den Spaß am Laufen für sich zu entdecken, benötigen die Teilnehmer nur ein Paar Laufschuhe.