Lauftreff Gruiten-Neandertal Einsteiger starten in die Laufsaison

Die Einsteigergruppe des Lauftreff Gruiten-Neandertal startet am 27. März in die Saison und führt Interessierte in die Ausdauersportarten Dauerlauf, Walking oder Nordic-Walking ein. Mit etwas Durchhaltevermögen können Neu-Einsteiger, auch wenn sie in den letzten Jahren keinen Sport mehr getrieben haben, ihren Körper wieder fitter und belastbarer machen. Auch für völlig Untrainierte ist die Teilnahme kaum ein Problem, da das Konzept genau für diese Leistungsgruppe ausgelegt ist. Durch anfangs bis zu 20 Gehpausen in der einstündigen Trainingseinheit und ein extrem langsames Lauftempo ist die Belastung grundsätzlich für jeden zu schaffen. Durch regelmäßige Wiederholung und langsame Steigerung der Trainingsintensität wird der Körper schonend an die höhere Belastung gewöhnt und zu einem Konditionsaufbau gebracht.