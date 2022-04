Fußball : VfB 03 Hilden II will Revanche gegen Schwarz-Weiß 06

VfB-Trainer Fabian Nellen zeigt seiner Mannschaft die Richtung an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

In der Hinrunde kassierten die Hildener Landesliga-Fußballer eine Abfuhr. Im Heimspiel am Sonntag setzen sie gegen die Düsseldorfer auf Sieg.

VfB 03 Hilden II – Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf. Der 26. September vergangenen Jahres, der vierte Spieltag in der Landesliga, Gruppe 1, war ein absolut „schwarzer Sonntag“ für die VfB 03-Reserve. Beim vor dem Anpfiff mit einem Punkt (!) zu Buche stehende Vorletzten Schwarz-Weiß 06 kassierte das nicht in bester Formation angetretene Team von Fabian Nellen eine deftige 0:5-Klatsche. Kein Wunder, wenn der VfB 03 II-Coach vor dem Rückspiel am Sonntag um 13 Uhr auf dem Sportplatz Hoffeldstraße erklärt: „Wir haben sicher Respekt vor dem Gegner, aber wir wollen und müssen uns für diese nicht einkalkulierte Pleite rehabilitieren. Ein weiteres Remis bringt uns aktuell nicht weiter.“

Damals (nach dem Spiel) wie heute nehmen die Düsseldorfer Rang 14 ein, gleichwohl mit Blickkontakt, sprich drei Zähler Rückstand, zum ersten Nichtabstiegsplatz (11. – Unterrath). Durch das jüngste 0:4 auf eigenem Platz im Derby gegen Rath gab es zwar einen Dämpfer, aber die zuvor eingefahrenen Siege gegen Reusrath, Wülfrath und Holzheim machen den Aufschwung des Teams von Yannick Meurer (35) in der zweiten Serie durchaus deutlich. Immerhin neun Zähler, denen die Hildener im gleichen Zeitraum (fünf Spieltage) nur deren sechs gegenüberstellen.

„In der Vergangenheit gab es ja schon einige Duelle, in der Bezirksliga und auch in der Landesliga. Auch wenn wir jetzt als Fünfter in der Tabelle und mit zehn Punkten mehr auf dem Konto besser dastehen, sehe ich rein fußballerisch keinen großen Unterschied zwischen beiden Mannschaften. Zuletzt gegen Rath wurde Schwarz-Weiß unter Wert geschlagen“, lautet die Einschätzung von Coach Nellen. Der 36-Jährige wird nicht müde zu unterstreichen, dass auf den Tabellenpositionen von vier bis elf eine Menge Bewegung festzustellen ist. Da darf sich in Sachen Ligaerhalt niemand vorzeitig in Sicherheit wiegen. Selbst sein Team nicht. „Wir dürfen auch den Blick nach unten nicht vergessen. Die mageren Unentschieden aus den letzten vier Begegnungen entsprechen nicht unseren Vorstellungen. Jetzt gilt es, endlich wieder einen Sieg zu landen“, betont Nellen.