Fußball : VfB 03 Hilden II will im Aufsteigerduell punkten

Joshua Schneider (vorne links) laboriert an einer Fußverletzung, sein Einsatz am Sonntag ist fraglich. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Hildener Fußballer treten am Sonntag beim Tabellenzweiten 1. FC Viersen an, der ebenfalls in der Saison 2019/20 den Sprung in die Landesliga schaffte. Trainer Fabian Nellen hofft auf ein Erfolgserlebnis beim Favoriten.

Von Elmar Rump

1. FC Viersen – VfB 03 Hilden II. Für beide Teams hat der 10. Oktober durchaus Bedeutung. Die Hildener fuhren an jenem achten Landesliga-Spieltag mit dem 5:3 bei Teutonia Kleinenbroich ihren letzten Sieg ein, während Viersen in Wülfrath mit dem 2:3 seine zweite (und letzte) Niederlage kassierte. An diesem Sonntag schließt sich nun der Kreis, wenn sich die VfB 03-Reserve als Tabellensechster (16 Punkte) beim Zweiten (24) um 15 Uhr auf der Anlage an der Josef-Kaiser-Allee (Am Hohen Busch) vorstellt. Es ist der erste Vergleich der Kontrahenten, da beide Begegnungen der vergangenen Saison wegen der Corona-Pandemie ausfielen.

Ähnlich wie die Hildener stieg auch der FCV nach der abgebrochenen Spielzeit 2019/20 in die Landesliga auf. Die ebenfalls frühzeitig beendete Spielzeit 2020/21 beendete die Elf von Kemal Kuc auf Rang zwei. Schon diese Platzierung spiegelt die Ambitionen und Erwartungen der Viersener wider: Nach dem Abstieg 2018 bis in die Bezirksliga wird heuer die Rückkehr in die Oberliga anvisiert. Gleichwohl ist die Konkurrenz mit Spitzenreiter MSV Düsseldorf und dem Dritten Rather SV, der zuletzt mit 2:0 besiegt wurde, ebenfalls zu beachten.

Mithin eine „hohe Hürde“, die da am Sonntag Am Hohen Busch auf den VfB 03 II wartet. Trainer Kuc, als Aktiver unter anderem bei TuRU 80 Düsseldorf II und Rot-Weiß Lintorf am Ball, kann auf eine starke, ausgewogen besetzte Truppe zurückgreifen. Große Erfahrung, teils aus der höheren Oberliga, und individuelle Qualität machen die Viersener in der Tat zu einem heißen Aufstiegskandidaten. Eine stabile Defensive um den 38-jährigen Blerim Rrustemi (früher SSVg. Velbert, Ratingen 04/19, Union Nettetal) ist der Garant für nur 11 Gegentore. Im Mittelfeld und Angriff machen Branimir Galic (12 Tore, 3 Vorlagen, Harun Ünlü (4 Tore), Tayfun Yilmaz und Morten Heffungs viel Betrieb.

„Auch wenn uns da ein sehr starker Gegner erwartet, freuen wir uns auf das Spiel gegen einen der Traditionsklubs in der Liga“, betont Fabian Nellen. Der VfB 03 II-Coach zeigt dabei das Potential des Gegners auf: „Das ist eine stark besetzte, kompakt auftretende Mannschaft, dabei richtig gut eingespielt, weil von Sonntag zu Sonntag nur wenig personelle Wechsel vorgenommen werden müssen. Da greifen die Abläufe und der Rhythmus im Spiel. Sowohl die Leistungen als auch die Ergebnisse waren im bisherigen Saisonverlauf, bis auf zwei Ausrutscher, sehr konstant.“

Was das eigene spielende Personal angeht, haben die Hildener schon mehr Sorgen. Die Ausfälle wichtiger Stammkräfte machen dem Coach oft einen Strich durch seine Planungen. Das ist auch gegen Viersen nicht anders. Die angeschlagenen Tim Tiefenthal, Joshua Schneider, Giacomo Russo und Marco Tassone fallen gänzlich aus oder sind fraglich. Simon Metz, gegen Wülfrath als „Leihgabe“ in der Startelf, rückt wieder in den Oberligakader auf, dafür steht der junge Antonio Militello nach abgelaufener Sperre wieder im Aufgebot.