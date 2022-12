Fußball-Landesliga Schlusslicht 1. FCW spielt ohne Fortune

1. FC Wülfrath – SV Wermelskirchen 1:2 (0:1). Was so vielen Mannschaften passiert, wenn sie in der Tabelle unten stehen hat erneut die Wülfrather Landesliga-Fußballer getroffen. Trotz einer vor allem im zweiten Abschnitt angsprechenden Vorstellung musste das Team von Dennis Wienhusen erneut den Kürzeren ziehen und konnte keinen weiteren Punktgewinn verbuchen. „Wir haben streckenweise gut gespielt, eindrucksvoll gekämpft, aber letztlicht unglücklich verloren, weil wir im Abschluss erneut zu harmlos waren“, fasste der FCW-Trainer die Begegnung kurz und knapp zusammen.