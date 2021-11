Fußball : Patrick Percoco schnürt Doppelpack für VfB 03 Hilden II

Patrick Percoco (l.) erzielte per Kopfball das 3:1. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Hildener Landesliga-Mannschaft klettert durch den verdienten 3:1-Erfolg über die Holzheimer SG wieder auf den vierten Tabellenplatz.

VfB 03 Hilden II – Holzheimer SG 3:1 (2:1). Die Gäste präsentierten sich als kompakt auftretender, zweikampfstarker Gegner. Zumindest in Durchgang eins, denn nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Hildener weitgehend das Geschehen, kamen so zu einem klaren Chancenplus. Und deshalb ging der Sieg der nach der Pause meist handlungsschnelleren, spielerisch besseren Gastgeber in Ordnung. „Wir bekamen aber erst nach dem 3:1 mehr Ruhe im Spiel. Bis dahin mussten wir bei Kontern der Holzheimer aufmerksam bleiben. Insgesamt aber eine starke, taktisch disziplinierte Leistung unserer Elf“, urteilte Trainer Fabian Nellen.