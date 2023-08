Die Partie gegen den HSV Langenfeld ist eine Herausforderung Der Tabellenführer kommt zum 1. FC Wülfrath

1. FC Wülfrath – HSV Langenfeld. Zu einem echten Prüfstein für die Wülfrather Bezirksliga-Fußballer wird die Begegnung gegen den HSV (Sonntag, 15 Uhr, Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg). Die Langenfelder starteten mit zwei Erfolgen in die Saison und führen die Tabelle an. Der FCW braucht sich jedoch nicht zu verstecken, sondern ist mit einem Sieg und einem Unentschieden ebenfalls gut aus den Startlöchern gekommen. Joscha Weber geht daher recht zuversichtlich in die Partie.