Fußball-Landesliga Dennis Wienhusen verlässt den 1. FC Wülfrath

Die üblichen Mechanismen, die sowohl im Profi- als auch im Amateurfußball beim Misserfolg einer Mannschaft greifen, fanden in dieser Woche auch beim Landesligisten 1. FC Wülfrath Anwendung. In einer Pressemitteilung des FCW‑Vorsitzenden Michael Massenberg erklärte der Verein, dass nach einem Gespräch zwischen Vorstand und Cheftrainer Dennis Wienhusen, die sportliche Situation kritisch analysiert wurde und sich beide Seiten darauf verständigten, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Die Beteiligten wollen mit der Trennung vom Cheftrainer dem Verein und der Mannschaft noch einmal einen Impuls geben, um sich in der Tabelle in den folgenden Spielen verbessern zu können. „Wir danken dem bisherigen Trainer, der das Amt als Coach unseres Landesliga-Teams in einer sehr schwierigen Zeit übernommen hatte, für seinen unermüdlichen Einsatz. Er zeichnete sich durch seine fachliche Kompetenz und durch sein souveränes Auftreten gegenüber der Mannschaft und dem Betreuerstab aus“, erklärte der Vorsitzende.