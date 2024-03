Fußball-Landesliga Aufsteiger ASV Mettmann braucht jetzt ein Wunder

ASV Mettmann – SC Velbert 2:3 (0:2). So richtig spannend wurde die Landesliga-Begegnung erst in den letzten 20 Minuten. Da lagen die Mettmanner mit 0:3 im Hintertreffen und für die meisten Zuschauer war klar, dass das Spiel gelaufen und der ASV dem Abstieg wieder ein Stück näher gekommen ist. Doch dann blieben einige Zuschauter, die schon langsam den Weg in Richtung Ausgang genommen hatten, stehen. Denn der eingewechselte Patrick Stelzer, der in den vergangenen Wochen kaum einen Einsatuz zu verzeichnen hatte, offerierte seine Stürmerqualitäten.