Der Landesliga-Neuling braucht endlich Punkte ASV steht vor einer richtungsweisenden Partie

DJK Fortuna Dilkrath – ASV Mettmann. Zum Duell der Landesliga-Aufsteiger, die sich jetzt jedoch beide in der Abstiegszone wiederfinden, fahren die ASV-Fußballer am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) nach Dilkrath. Das 2:2-Unentschieden der Mettmanner gegen die Zweitvertretung des VfB 03 Hilden hat dem ASV nicht viel gebracht, denn das Team von Daniele Varveri trägt als Schlusslicht weiterhin die rote Laterne. Diese wollen die Gäste unbedingt abgeben und nach und nach ins sichere Mittelfeld klettern. „Es wird allmählich Zeit, dass wir mal wieder einen Dreier landen“, sagt der ASV-Coach und ist fest entschlossen, in Dilkrath zu gewinnen. Es ist mehr als einen Monat her, dass die Mettmanner den bisher einzigen Dreier in dieser Saison einfuhren. Das war gegen den Oberliga-Absteiger TuRU Düsseldorf, dem jetzigen Tabellenvorletzten.