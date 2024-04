Fußball-Landesliga ASV Mettmann liegt in Mennrath früh zurück

SC Viktoria Mennrath – ASV Mettmann 3:2 (2:0). Nach dem überzeugenden 3:1-Erfolg über den VSF Amern mussten die Landesliga-Fußballer des ASV Mettmann in Mennrath wieder eine Niederlage hinnehmen. „Insgesamt muss man feststellen, dass wir heute unverdient verloren haben. Natürlich waren die Mennrather in der ersten Halbzeit überlegen, sodass sie klar auf unser Tor gespielt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir aber nur auf das Mennrather Tor gespielt. Deshalb wäre zumindest ein Unentschieden verdient gewesen“, sagte ASV-Cheftrainer Sebastian Pichura.