Fußball-Landesliga 1. FC Wülfrath will die rote Laterne abgeben

1. FC Wülfrath – Spvg Steele. Im letzten Heimspiel der Saison treffen die Wülfrather Landesliga-Fußballer am Sonntag (15 Uhr Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg) auf eine Mannschaft, die im unteren Mittelfeld der Tabelle rangiert. Steele hat den Klassenerhalt so gut wie geschafft, kann aber noch einen Zähler gebrauchen, um endgültig das Abstiegsgespenst zu vertreiben. Die Spielvereinigung wird daher alles dafür tun, um beim Schlusslicht zu punkten.