Fußball-Landesliga 1. FC Wülfrath möchte im Kellerduell punkten

1. FC Wülfrath – FSV Vohwinkel. So ändern sich die Zeiten im Fußball. Es wird wohl für einige Zeit das letzte Mal sein, dass der 1. FC Wülfrath und der FSV Vohwinkel ihr Derby auf Landesliga-Ebene austragen, denn am Sonntag (15 Uhr, Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg) trifft Schlusslicht 1. FCW auf den Vorletzten FSV Vohwinkel. Beide Mannschaften werden dem Abstieg kaum entgehen können und sich demzufolge in der kommenden Spielzeit in der Bezirksliga wiederersehen. Eine traurige Entwicklung zweier im Fußballkreis Wuppertal-Niederberg traditionsreicher Vereine. Dabei gehörte der von Marc Bach trainierte FSV Vohwinkel vor gar nicht allzu langer Zeit noch der Oberliga Niederrhein an und der FCW erlebte ebenfalls schon deutlich bessere (Fußball)-Zeiten.