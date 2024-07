Auswertung pro Einwohner So viel Platz bietet der Kreis Mettmann dem Sport

Das ist ein Stück unter dem Landesschnitt von 3,7 Quadratmetern Sportplatz pro Einwohner. Auf diesen Schnitt in NRW kommen im Kreis nur die Stadt Mettmann mit 168.450 Quadratmetern Sportfläche an insgesamt 41.150.000 Quadratmetern und die Stadt Wülfrath (77.721 qm Sportfläche von 32.270.00 qm gesamt). In die Nähe kommt noch Monheim am Rhein mit 3,2 qm Sportplatz pro Einwohner (139.406 qm Sportfläche von 23.050.000 qm gesamt), die Stadt Langenfeld ist mit 2,8 qm Sportplatz pro Einwohner die erste mit einem Schnitt von unter 3 (168.450 qm Sportfläche von 41.150.000 gesamt).