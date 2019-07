Reiten : Dressur-Team feiert Erfolg beim CHIO

Das siegreiche Team (v.l.): Iris Charles mit La Lutzi, Jule Ditthardt mit Passion of Night, Marco Schmid, Chantal van de Griend mit Lord Niro und Sarina Bamme mit Egon Hurry Up. Foto: Privat/privat

Kreis Mettmann Die Reiterinnen des Kreisverbandes Mettmann gewinnen in Aachen den Preis des Handwerks und verteidigen damit ihren Titel vom Vorjahr. Die Dressur-Kür auf zweithöchstem Niveau verlangt auch künstlerische Fähigkeiten.

Für den gewissen Show-Effekt galt es, zu den einstudierten Lektionen auch die passende Musik abzuspielen – beides gelang den Reiterinnen. Chantal van de Griend mit ihrem Pferd „Lord Niro“, Jule Marie Ditthardt auf „Passion of Night“, Iris Charles auf „La Lutzi“ und Sarina Bamme auf „Egon hurry up“ ritten unter dem Motto „Moulin Rouge“ zu französischen Chansons und gewannen damit die Gunst der internationalen Richter-Jury sowie die des Publikums – an die Punktzahl von 18,5 von möglichen 20 Punkten kam dann auch keine andere Mannschaft mehr dran. 1000 Euro Preisgeld waren am Ende der Lohn der Arbeit.

„Da die Pferde die Größenordnung des Stadions nicht gewohnt sind, haben wir im Trab begonnen“, berichtet van de Griend. Mit der mittelschnellen Gangart sei zu Beginn etwas Spannung herausgenommen worden. Über den langsameren Schritt ging es für die Pferde dann in den Galopp und zum Ende der Kür noch einmal in den Trab. Die starke Team-Leistung zeigte sich in der synchronen Ausführung der Lektionen, zu der – zusätzlich zu den reiterlichen Fähigkeiten – viel Gefühl und Präzision gehört.

Und das, obwohl zwei Tage vor dem Turnier noch ein Pferd samt Reiterin ausgetauscht werden musste, da ein Pferd der Mannschaft erkrankt war. Sarina Bamme aus Mettmann sprang kurzfristig ein. Sie konnte sich nach Aussage van de Griends schnell auf die Kür einstellen, was auch auf die Erfahrung von Reiterin und Pferd zurückzuführen sei. Dass beide, Pferd und Reiterin, gewechselt wurden, hat einen Grund. „Als Amateurreiter haben wir nur ein Pferd zur Verfügung. Bei einem fremden Pferd sind dann Harmonie und Vertrauen nicht so sehr gegeben, was einen Unsicherheitsfaktor darstellt“, erklärt van de Griend. Bamme, mit der sie auch befreundet ist, sei da die optimale Lösung gewesen.