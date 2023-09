Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze Kreispokal: SV Hilden-Ost erwartet BV 04 Düsseldorf

In dieser Woche steht im Fußballkreis Düsseldorf die erste Pokalrunde im Terminkalender. Die hiesigen Klubs gehen mit unterschiedlichen Ambitionen an die Aufgaben heran. Überhaupt nicht dabei ist der SSV Erkrath, dessen durchaus beabsichtigte Teilnahme wohl an einem „administrativen Missgeschick“ scheiterte. Die nachstehend genannten drei Begegnungen werden am Mittwoch um 19.30 Uhr angepfiffen. Einzig die Partie des AC Italia Hilden in Wersten ist für Donnerstag um 20 Uhr angesetzt.