Fußball : Kreispokal: SSVg Haan und SV Hilden-Nord haben kurzfristig frei

Trainer Yassin El Yaghmouri hat mit der SSVg Haan auch im Kreispokal spielfrei. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Mettmann Die verschärften Corona-Schutzmaßnahmen treten in Solingen vorzeitig in Kraft – davon sind auch die Fußballer der SSVg Haan betroffen.

Der reguläre Meisterschaftsspiebetrieb ruht an diesem Wochenende, weil der Fußballverband Niederrhein die erste Runde im Niederrheinpokal angesetzt hat. Außerdem startet die erste Runde im Kreispokal Düsseldorf und Solingen – so zumindest der Plan. Die meisten der Begegnungen am Samstag und Sonntag können noch über die Bühne gehen, ehe ab Montag die von Bund und Land NRW für den Monat November verordnete Corona-Zwangspause beginnt.

Die Partie des SV Hilden-Nord gegen Bosporus Düsseldorf, die für heute 16 Uhr auf der Anlage an der Furtwänglerstraße angesetzt war, fällt wegen eines Corona-Falls im Düsseldorfer Team aus. Und auch die Begegnungen im Kreispokal Solingen werden kurzfristig verlegt. Der Grund: Die Stadt Solingen ordnete angesichts einer Inzidenz von fast 300 verschärfte Corona-Maßnahmen an, die bereits am Samstag, 31. Oktober, ab 0 Uhr gelten und die sämtliche Sportangebote auf Amateurebene verbieten. Davon betroffen ist auch die SSVg Haan, die am Sonntag um 18 Uhr den Post SV Solingen auf dem Sportplatz an der Hochdahler Straße empfangen wollte.