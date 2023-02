Fußball-Kreispokal SpVg. Hilden 05/06 empfängt heute TuS Gerresheim

HILDEN · Der A-Kreisligist tritt gegen den Bezirksliga-Neunten in Bestbesetzung an und will im Kreispokalduell zumindest einige Nadelstiche setzen.

15.02.2023, 05:15 Uhr

Hicham Bajut. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Elmar Rump

Nur drei Tage nach dem beachtlichen 2:2 im Meisterschaftsspiel gegen Spitzenreiter SG Benrath-Hassels steht A-Kreisligist SpVg. Hilden 05/06 gleich die nächste Herausforderung ins Haus. In der vierten Runde des Kreispokals gibt am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr Bezirksligavertreter TuS Gerresheim seine Visitenkarte auf dem Sportplatz am Weidenweg ab.