Fußball-Kreisliga A TSV Einigkeit Dornap macht das halbe Dutzend voll

FC Mettmann 08 – Fortuna Wuppertal 5:1 (2:0). Gegen den Aufsteiger in die Kreisliga A stellte sich der zuletzt etwas schwächelnde FC Mettmann 08 in guter Form vor und zeigte der Fortuna ihre Grenzen auf. Zwar fehlte beim FCM am Spielfeldrand der erkrankte Chefcoach Stephan Pühs, doch seine Co-Trainer stellten die Mettmanner taktisch klug auf den Gast ein.