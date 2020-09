Fußball : SV Hilden-Ost und SSV Erkrath trennen sich unentschieden

Emre Cöl (am Ball) brachte den SV Ost in Führung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

SSVg 06 Haan: Früher Rückstand bringt Rhenania aus dem Konzept. MSV Hilden kassiert erste Niederlage. SSVg Haan verliert durch einen „ärgerliches Tor“.

SV Hilden-Ost – SSV Erkrath 1:1 (1:0). Chancen gab es hüben wie drüben, deshalb geht die Punkteteilung im Fast-Kreisliga A-Derby in Ordnung. Erkrath begann engagiert. Christian Pira hätte es selbst machen müssen (21.), statt den Kollegen Philip Smith mit einem ungenauen Pass zu suchen. Fünf Minute später fand der emsige Pira in SVO-Torhüter Serhat Göksu seinen Meister. Auf der Gegenseite verfehlten Tansu Tokmak (36.) und Gürkan Gülten (39.) nur knapp, ehe Emre Cöl die Gastgeber mit einem Distanzschuss in Führung brachte (42.).