Fußball-Kreisliga A SV Hilden-Nord besiegt Rot-Weiß Lintorf

SV Hilden-Nord – Rot-Weiß Lintorf 2:1 (1:0). In der ersten Hälfte scheiterte Hildens Benjamin Prah gleich vier Mal am starken Gäste-Keeper Joscha Apel. Der hatte nur beim direkt verwandelten Freistoß (33.) von „Kunstschütze“ Avni Zabel aus gut und gerne 25 Meter keine Abwehrchance. Aufregung dann in der Nachspielzeit von Durchgang eins, als der Schiri nach einer „Rudelbildung“ dem Lintorfer Lennart Stahr die rote Karte und Mohamed El Quitar den gelben Karton zeigte. Für El Quitar war dann zwei Minuten nach Wiederbeginn Feierabend: Gelb-Rot wegen eines vermeintlichen Fouls.