Fußball : Kreisliga A: SSVg Haan verliert erneut in der Aufstiegsrunde

SSV Erkrath patzt in Lintorf. Rhenania tritt ohne Generalprobe zum Kellerduell an. Dezimierter SV Hilden-Ost sagt Heimspiel gegen Spitzenreiter ab.

Tobias Freese (37.) und Abwehrchef Mustafa Paktiani (56. – Kopfball nach Freistoß Daniel Palac) erzielten die Tore. Im nächsten Meisterschaftsspiel erwartet der SSV am 21. April (Anstoß 20 Uhr) auf dem Sportplatz Freiheitstraße den Rather SV II.

SC Rhenania Hochdahl – MSV Hilden . Die Hochdahler setzten nach dem Rückzug des MSV in der Winterpause zwangsläufig aus. Ein Testspiel war zwar vereinbart, doch das sagte der Gegner aufgrund von Corona-Fällen kurzfristig ab. Am Ostermontag tritt das Team von Trainer Julian Ramos-Lucas um 16 Uhr zum „Kellerduell“ beim FC Büderich II (18.) an. Die vier Zähler zurückliegenden Linksrheinischen zumindest auf Distanz halten, ist das Nahziel des SC Rhenania.

SV Hilden-Ost – FC Kosova Düsseldorf. Aufgrund eines erheblichen personellen Engpasses wegen Erkrankungen oder Verletzungen einiger Spieler sagte der SV Ost das Heimspiel gegen Spitzenreiter FC Kosova Düsseldorf ab. Damit quittierte das Schlusslicht nach 13 Punkten aus den fünf Begegnungen zuvor die „erste Niederlage“. Jetzt gilt alle Konzentration der Partie am Ostermontag (Anstoß 15.30 Uhr) beim ebenfalls abstiegsgefährdeten ASV Tiefenbroich. „Das ist sicher ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Wir hoffen, dass wir die zuletzt fehlenden Jungs wieder an Bord haben“, sagt Trainer Bartek Pawliczek.

SSVg 06 Haan – SSV Lützenkirchen 3:5 (2:1). Zur Halbzeitpause war die Fußballwelt in Haan noch in Ordnung. Alessio Russo traf nach einem vom gegnerischen Torhüter zu kurz abgewehrten Schuss von Ali Assakour per Abstauber zum 1:0 (14.). Kurz vor der Pause (43.) brachte Kapitän Assakour, die Gäste glichen zwischenzeitlich (24.) durch Marcel Maier aus, die SSVg mit einem Kopfballtor erneut in Führung – Ismail Issallaman hatte präzise geflankt. Zu Beginn von Durchgang zwei drehte Lützenkirchen den Spieß mit dem Doppelschlag von Muhammed Saidy Khan (51., 56.) herum. Enrico Albanese stellte durch einen Foulelfmeter (86.) auf 4:2. Mit einem an ihm selbst verursachten Strafstoß (90+1) verkürzte Ali Assakour auf 4:3, ehe Maier (90+5) den Schlusspunkt setzte.