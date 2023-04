Fußball-Kreisliga A SSV Erkrath zeigt anderes Gesicht und gewinnt

Düsseldorfer SV 04 – SpVg. Hilden 05/06 0:2 (0:1). Ungewohnt war nur der große Naturrasenplatz in Lierenfeld. Mit dem Gegner kamen die Süder indes gut zurecht. „Wir ließen kaum zwingende Torchancen des DSV zu, standen in der Defensive sehr stabil. Nur offensiv hätte ich mir etwas mehr Durchschlagskraft gewünscht. Wir haben das aber in der zweiten Halbzeit souverän runtergespielt“, schlussfolgerte Trainer Andreas Kober, dessen Team den guten fünften Tabellenplatz behauptete. Gaku Adachihara erzielte mit einem Schuss ins kurze Eck die Führung (17.). Anschließend vergab Bastian Adoma zwei klare Möglichkeiten. Der Torjäger war aber nach 73 Minuten zur Stelle und machte mit seinem 23. Saisontreffer alles klar.