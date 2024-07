Am 18. August steigt das Derby im Stadion an der Freiheitstraße Zum Auftakt empfängt der SSV Erkrath den SC Rhenania Hochdahl

Eröffnungsspiel hin oder her, einen etwas größeren Stellenwert für die fünf Vereine in Hilden, Erkrath und Unterbach hat indes das Derby zwischen dem SSV Erkrath und dem SC Rhenania Hochdahl, das um 15.15 Uhr im Stadion an der Freiheitstraße angepfiffen wird. An das letzte Aufeinandertreffen an gleicher Stätte erinnern sich die Rot-Weißen nur ungern: Mit 7:1 besiegte der SC Rhenania die seinerzeit noch in argen Abstiegsnöten schwebenden Erkrather.