Zuschauer kommen auf ihre Kosten SSV Erkrath liefert SV Hösel ein Torfestival

SC Unterbach – TuSA 06 Düsseldorf 1:2 (1:0). Nach zuvor drei Siegen hintereinander erwischte es die Unterbacher ausgerechnet im letzten Saisonspiel. Coach Dimi Thoidis wollte die Niederlage nicht überbewerten, hätte die Runde aber schon gerne mit einem Dreier beendet: „Wir hatten genügend Torchancen, um die Partie in der ersten Halbzeit für uns zu entscheiden. Am Ende war es so, dass TuSA nicht nur Feldvorteile hatte, sondern den Sieg mehr wollte.“