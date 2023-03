Fußball-Kreisliga A SSV Erkrath besiegt SV Hilden-Nord deutlich

SSV Erkrath – SV Hilden-Nord 5:0 (0:0). Ein Nachbarschaftsduell mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. In Durchgang eins mussten die Norder die Partie frühzeitig für sich entscheiden. Eigentlich, doch Erkraths überragender Schlussmann Michael Meyer vereitelte in toller Manier die klaren Chancen von Marcel Giesler und Benjamin Prah (2). Dazu wurde ein Nachschuss von Khalid Boyaraoua, Meyer hatte zuvor ebenfalls eine Hand am Ball, noch von der Torlinie gekratzt.