Fußball-Kreisliga A SpVg. Hilden 05/06 trotzt auch dem Wetter

SV Wersten 04 – SpVg. Hilden 05/06 2:4 (2:1). Der Dauerregen am Donnerstagabend brachte die Hildener (6. Platz – Stand heute) auf dem Kunstrasenplatz am Scheideweg nicht von ihrem Weg ab, in der Fußball-Kreisliga A Düsseldorf den vierten Sieg in Serie einzufahren. Gleichzeitig feierte der neue Co-Trainer von Chefcoach Andi Kober, Dominik Eßer (34), einen gelungenen Einstand. Das neue Trainerduo arbeitete bereits in der Saison 2018/19 beim damaligen Landesligisten Düsseldorfer SC 99 als Trainer und Spieler zusammen. Der Kontakt riss später nicht ab und jetzt steigt der nach einer langwierigen Sprunggelenkverletzung seine aktive Karriere 2019/20 bei Sportfreunde Gerresheim beendende ehemalige Defensivspieler als Assistent am Weidenweg ein.