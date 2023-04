In der Kreisliga A Düsseldorf steht am Ostersonntag grundsätzlich ein kompletter Spieltag im Terminkalender. Eine Ansetzung, die die Vereine nicht so recht nachvollziehen konnten und andere Absprachen trafen. So trägt der SSV Erkrath seine Partie bei GSC Hellas erst am 20. April um 20 Uhr aus.