Fußball-Kreisliga A Süder siegen in englischer Woche

SpVg. Hilden 05/06 – Düsseldorfer SC 99 2:1 (2:1). Ein Auftakt nach Maß für die Süder im Nachholspiel der Kreisliga A Düsseldorf. Gleich mit dem ersten Angriff, nach gefühlten 30 Sekunden, brachte Bastian Adoma die Einheimischen mit seinem 27. Treffer nach der präzisen Hereingabe von Gaku Adachihara in Führung. Beeindrucken ließen sich die Gäste davon aber nicht. Zehn Minuten später bereits der Ausgleich durch Nils Knuplesch, der wenig später an 05/06-Torhüter Pascal Carla scheiterte. Der DSC in dieser Phase tonangebend, weil den Hildenern im Aufbau zu viele Fehler unterliefen und sich dadurch dem Gegner im Mittelfeld Freiräume boten.