Fußball-Kreisliga A SpVg. 05/06 gewinnt Duell auf Augenhöhe

SpVg. Hilden 05/06 – TuSA 06 Düsseldorf 2:1 (2:0). In einer Partie auf Augenhöhe legten die Süder im ersten Spielabschnitt den Grundstein zum knappen Sieg. „Das war heute sicher kein fußballerischer Leckerbissen. Der Gegner ist ja keine Laufkundschaft, hat uns eines abverlangt. Trotzdem hatte ich während des gesamten Spiels nicht das Gefühl, dass heute etwas schief gehen könnte“, konstatierte Andreas Kober. Ein Sonderlob gab es vom Coach für seinen „Sechser“ Alessio Cucci, der im Mittelfeld mit viel Umsicht in der Defensivarbeit und passgenauer Spieleröffnung überzeugte. Kobers Team untermauerte nicht nur den für einen Aufsteiger ausgezeichneten fünften Tabellenplatz, sondern beendete auch die elfte Partie in Serie ungeschlagen – darunter acht Siege.