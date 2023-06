Fußball-Kreisliga A Süder bauen ihre Erfolgsserie aus

SpVg. Hilden 05/06 – CfR Links Düsseldorf 2:1 (0:0). Aufsteiger SpVg. 05/06 beendet die Saison mit fünf Siegen in Serie auf dem fünften Tabellenplatz. Bei hochsommerlichen Temperaturen lieferten sich beide Teams eine weitgehend ausgeglichene Partie. Der CfR (3. Platz) kam schon mit dem Anspruch an den Weidenweg, gegen den Verfolger und künftigen Niederrheinpokal-Teilnehmer gewinnen zu wollen. „Es war ein enges Spiel. Unsere Jungs hatten nach dem Pokalkampf drei Tage zuvor anfangs noch schwere Beine, kamen aber nach und nach besser ins Spiel. Am Ende sind es drei weitere Punkte geworden. Dazu haben wir mit dem Einzug in die erste Runde des Niederrheinpokals eine tolle Saison gekrönt“, fasste Trainer Andreas Kober zusammen.