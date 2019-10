Fußball : Kreisliga A: SC Unterbach klettert auf den Platz an der Sonne

SSV Erkrath gewinnt und beklagt schwere Verletzung von Jonas Borkowski. Aufsteiger MSV Hilden feiert ersten Sieg. SV Hilden-Ost holt drei Punkte.

SC Unterbach – FC Kosova Düsseldorf 4:1 (2:0). Nach dem Sieg gegen Kosova grüßt der SCU als Spitzenreiter, da die Partie des SV Hösel, bisher Klassenprimus, beim DSV 04 abgebrochen wurde. Mit dem ersten Angriff (1.) markierte Kapitän Daniel Mion nach der Flanke von Timo Bischoff per Kopfball die Führung. Said Oughalmi erhöhte vier Minute vor der Pause auf 2:0. Gleich nach Wiederbeginn verkürzte Kosova durch Rafet Zeka und forderte den Unterbachern in der Folge alles ab. Erst nach Gelb-Rot gegen die Gäste (77.) bekam der SCU die Partie wieder in den Griff. Der Doppelschlag von Tobias Schössler (82., 90.) sorgte für klare Verhältnisse. „Nach dem Anschlusstor hatte Kosova mehr Spielanteile. Aber letztlich war es aufgrund der ersten Halbzeit und der Steigerung in der Schlussphase ein verdienter Sieg unserer Elf“, sagte der Sportliche Leiter des SCU, Jörg Spanihel.