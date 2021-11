Fußball : Kreisliga A: Rhenania Hochdahl liefert furiosen Auftritt

Schlusslicht SV Ost verliert erneut. Auch der MSV Hilden kassiert die nächste Niederlage. SSV Erkrath steht völlig neben den Schuhen.

SC Rhenania Hochdahl – Sportfreunde Gerresheim 5:0 (4:0). Mit einem Blitzstart, nach jeweils schnellen Balleroberungen, überraschte Hochdahl die Gäste. Fabian Seeberger (1. – nach einem abgewehrten Schuss von Nelson Paul) und der noch zwei Gegner ausspielende Henri Can Hofmann (2.) trafen zum 2:0. „Wir wollten den Gegner mit frühem Pressing unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen. Das hat anfangs gut geklappt. Später schlichen sich einige Nachlässigkeiten in unsere Aktionen ein. Dennoch ist dieser Sieg in einem Sechs-Punkte-Spiel enorm wichtig“, bilanzierte Trainer Julian Ramos-Lucas.