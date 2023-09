SpVg. Hilden 05/06 ist in der Fußball-Kreisliga A im Torrausch Rhenania Hochdahl bejubelt den dritten Streich

SpVg. Hilden 05/06 – Türkgücü Ratingen 7:0 (2:0). Trainer Andi Kober forderte im Vorfeld Wiedergutmachung für die 1:9-Pleite eine Woche zuvor in Hösel. Und seine Mannschaft lieferte. Aufsteiger Türkgücü zahlte am Weidenweg richtig Lehrgeld, weil die Süder selbst angesichts der deutlichen Führung nicht zurücksteckten. Die Neuverpflichtungen Onur Kocak (16.), Giacomo Russo (24.) und Niklas Strunz (54.) sorgten früh für die Vorentscheidung. Der von Inter Monheim gekommene Abdullah Albayrak, diesmal als Zehner hinter der einzigen Spitze Bastian Adoma aufgeboten, traf später auch noch zweimal (66., 90.). Und erhielt von Kober, der eigentlich niemanden aus seinem sehr engagiert auftretenden Team hervorheben wollte, dennoch ein Extralob. Adoma (58.) und Babacan Citak (86.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein.